道瓊Q1跌幅逾兩年最大 台股還有一日可衝刺

2018-03-31 07:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



歐、美股市周五大多因耶穌受難日休市一日，而前一日（29日）在科技股反彈帶動下，紐約三大指數以強勁上漲結束動盪的一周，但總計第1季標普500和道瓊工業指數均寫下兩年多來最大單季跌幅；台灣股市今（31）日為全球唯一交易的股市，正好也有機會為Q1的好表現錦上添花。

在3月的最後一個交易日，道瓊工業指數收盤大漲254.69點或1.07%，報24,103.11點；標普500指數漲1.38%至2,640.87點；那斯達克綜合指數勁揚1.64%，收在7,063.45點。歐洲主要股市29日幾乎也是全面收高，其中以德股氣勢最強，漲1.3%。

周五正常交易的亞洲股市也是悉數收高，但漲勢沒有歐、美股市犀利。

整體而言，上季全球股、債、美元表現較糟，比特幣更是一敗塗地，價格腰斬；黃金和原油則連三季收紅。道瓊指數跌2.5%，標普500跌1.2%，雙雙寫下兩年多來最大單季跌幅，且同為2015年第3季以來首次季線收黑。那斯達克綜合指數3月下旬遭遇亂流，但全季仍漲2.3%。

英、法、德歐洲三大股市上季全面收黑，其中以倫敦股市跌逾8%最慘；亞洲股市中，菲律賓股市跌6.7%，日、澳股市上季跌逾5%，台股漲2.5%，在亞洲主要股市中表現僅次於馬來西亞的3.7%，台股在3月還有一個交易日，或有機會超越大馬。

其他季線也收紅的亞股還有泰國（+1.3%）、新加坡（+0.74%）和香港股市（+0.6%）。