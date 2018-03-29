親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

獨生子涉嫌威脅學校在美被捕 狄鶯心碎：他只是開玩笑

藝人狄鶯之子涉恐嚇學校 軍事迷的他臉書秀火焰槍噴火照

台股開盤跌10.0點

2018-03-29 09:27中央社 台北29日電

台北股市今天開盤跌10.0點，加權股價指數為10855.66點，成交金額新台幣21.23億元。

新台幣股價指數

相關新聞

三大法人 賣超台股136.2億元

2018-03-28 15:36

風扇馬達IC出貨看增 茂達走勢旺

2018-03-28 14:36

台半EPS創高 強茂要扭轉頹勢

2018-03-28 14:36

綠電再生掛牌 股價飆逾6成

2018-03-28 14:36

益得生技 蜜月行情漲近20 %

2018-03-28 14:36

美股又重挫 台股退守季線

2018-03-28 14:36

4月電子期金融期齊跌

2018-03-28 14:18

4月台指期跌169點

2018-03-28 14:02

美股暴跌、亞股全倒 台股跌121點收10,865點

2018-03-28 13:45

股王大立光再破底 蘋概股黯淡

2018-03-28 13:45

台積電領跌 台股重挫百點

2018-03-28 11:59

蘋概三巨頭腿軟 台股大跌近百點

2018-03-28 11:41

益得上櫃蜜月行情甜滋滋 盤中股價漲18%

2018-03-28 11:22

宏達電震盪走高 早盤股價漲1.04%

2018-03-28 10:35

台驊盤中股價漲近5% 最高來到24.95元

2018-03-28 10:30

綠電掛牌首日 早盤漲幅逾五成

2018-03-28 10:17

台股相對日韓股市抗跌 開盤跌0.43%

2018-03-28 09:27

美科技股重挫 台股恐有壓

2018-03-28 08:55
看更多

熱門文章

政府現護盤決心 台股迎420億活水

2018-03-29 01:47

美股暴跌、亞股全倒 台股跌121點收10,865點

2018-03-28 13:45

新光金前2月賺贏去年全年 法人：要觀察動能是否持續

2018-03-29 05:53

KY族兩特色 吸引買盤

2018-03-29 00:45

統一年報創三高 配息5.5元

2018-03-29 02:05

聯發科利多一波波 外資喊進

2018-03-29 02:19

面板有望止跌 雙虎利多

2018-03-29 00:45

統一董事會通過配發現金股息5.5元 創歷年新高

2018-03-28 18:41

420億勞退代操 鎖定權值股

2018-03-29 01:47

生技強勢股 法人叫好

2018-03-29 00:45

蘋果大單加持 燿華Q4每股大賺1.28元但嘉聯益仍須努力

2018-03-28 11:43

台半EPS創高 強茂要扭轉頹勢

2018-03-28 14:36

工具機三劍客 抗震

2018-03-29 00:45

勁永布局蘋果通路失利 認列19.78億減損

2018-03-28 20:55

就市論勢／半導體、金融 買黑不買紅

2018-03-29 00:46

股王大立光再破底 蘋概股黯淡

2018-03-28 13:45

統一少隻金雞…本業要更爭氣

2018-03-29 02:05

微星 去年每股賺5.84元

2018-03-29 00:38

櫃買生技群聚 量能回溫

2018-03-29 00:43

獨家組裝蘋果觸控筆 仁寶Q2添柴

2018-03-28 14:37

汽車股去年獲利佳 變身高殖利率股

2018-03-28 12:21

三大法人 賣超台股136.2億元

2018-03-28 15:36

台新投顧副總黃文清 ：留意台股四變化

2018-03-28 11:56

太陽能三合1 「明年要賺錢」

2018-03-28 14:36

財長許虞哲：反對證交稅減半

2018-03-28 12:23

太陽能廠三合一 拍板

2018-03-29 00:37

搶沾泛鴻海集團光？ 陸聲學廠誤傳臻鼎管理層加盟

2018-03-28 16:33

台新改選 立委質疑金管會打寶佳九大板、台新一大板

2018-03-28 11:05

美股又重挫 台股退守季線

2018-03-28 14:36

日矽併4月底掛牌 日月光強攻

2018-03-28 14:36

蘋概三巨頭腿軟 台股大跌近百點

2018-03-28 11:41

股后信驊創天價 進逼千元

2018-03-28 14:36

太陽能三合一案股臨會通過 拚明年賺錢

2018-03-28 11:20

強勢台幣…統一今年最大挑戰

2018-03-29 02:05

台積電領跌 台股重挫百點

2018-03-28 11:59

綠電再生掛牌 股價飆逾6成

2018-03-28 14:36

中鋼董座翁朝棟：國際鋼市充滿不確定因素

2018-03-28 11:29

風扇馬達IC出貨看增 茂達走勢旺

2018-03-28 14:36

車王電 入主電動巴士廠

2018-03-29 00:38

玉晶光去年EPS 10.5元 Q4大賺5.8元

2018-03-28 19:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top