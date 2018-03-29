台股開盤跌10.0點

相關新聞
三大法人 賣超台股136.2億元2018-03-28 15:36
風扇馬達IC出貨看增 茂達走勢旺2018-03-28 14:36
台半EPS創高 強茂要扭轉頹勢2018-03-28 14:36
綠電再生掛牌 股價飆逾6成2018-03-28 14:36
益得生技 蜜月行情漲近20 %2018-03-28 14:36
美股又重挫 台股退守季線2018-03-28 14:36
4月電子期金融期齊跌2018-03-28 14:18
4月台指期跌169點2018-03-28 14:02
美股暴跌、亞股全倒 台股跌121點收10,865點2018-03-28 13:45
股王大立光再破底 蘋概股黯淡2018-03-28 13:45
台積電領跌 台股重挫百點2018-03-28 11:59
蘋概三巨頭腿軟 台股大跌近百點2018-03-28 11:41
益得上櫃蜜月行情甜滋滋 盤中股價漲18%2018-03-28 11:22
宏達電震盪走高 早盤股價漲1.04%2018-03-28 10:35
台驊盤中股價漲近5% 最高來到24.95元2018-03-28 10:30
綠電掛牌首日 早盤漲幅逾五成2018-03-28 10:17
台股相對日韓股市抗跌 開盤跌0.43%2018-03-28 09:27
美科技股重挫 台股恐有壓2018-03-28 08:55
熱門文章
政府現護盤決心 台股迎420億活水2018-03-29 01:47
美股暴跌、亞股全倒 台股跌121點收10,865點2018-03-28 13:45
新光金前2月賺贏去年全年 法人：要觀察動能是否持續2018-03-29 05:53
KY族兩特色 吸引買盤2018-03-29 00:45
統一年報創三高 配息5.5元2018-03-29 02:05
聯發科利多一波波 外資喊進2018-03-29 02:19
面板有望止跌 雙虎利多2018-03-29 00:45
統一董事會通過配發現金股息5.5元 創歷年新高2018-03-28 18:41
420億勞退代操 鎖定權值股2018-03-29 01:47
生技強勢股 法人叫好2018-03-29 00:45
蘋果大單加持 燿華Q4每股大賺1.28元但嘉聯益仍須努力2018-03-28 11:43
台半EPS創高 強茂要扭轉頹勢2018-03-28 14:36
工具機三劍客 抗震2018-03-29 00:45
勁永布局蘋果通路失利 認列19.78億減損2018-03-28 20:55
就市論勢／半導體、金融 買黑不買紅2018-03-29 00:46
股王大立光再破底 蘋概股黯淡2018-03-28 13:45
統一少隻金雞…本業要更爭氣2018-03-29 02:05
微星 去年每股賺5.84元2018-03-29 00:38
櫃買生技群聚 量能回溫2018-03-29 00:43
獨家組裝蘋果觸控筆 仁寶Q2添柴2018-03-28 14:37
汽車股去年獲利佳 變身高殖利率股2018-03-28 12:21
三大法人 賣超台股136.2億元2018-03-28 15:36
台新投顧副總黃文清 ：留意台股四變化2018-03-28 11:56
太陽能三合1 「明年要賺錢」2018-03-28 14:36
財長許虞哲：反對證交稅減半2018-03-28 12:23
太陽能廠三合一 拍板2018-03-29 00:37
搶沾泛鴻海集團光？ 陸聲學廠誤傳臻鼎管理層加盟2018-03-28 16:33
台新改選 立委質疑金管會打寶佳九大板、台新一大板2018-03-28 11:05
美股又重挫 台股退守季線2018-03-28 14:36
日矽併4月底掛牌 日月光強攻2018-03-28 14:36
蘋概三巨頭腿軟 台股大跌近百點2018-03-28 11:41
股后信驊創天價 進逼千元2018-03-28 14:36
太陽能三合一案股臨會通過 拚明年賺錢2018-03-28 11:20
強勢台幣…統一今年最大挑戰2018-03-29 02:05
台積電領跌 台股重挫百點2018-03-28 11:59
綠電再生掛牌 股價飆逾6成2018-03-28 14:36
中鋼董座翁朝棟：國際鋼市充滿不確定因素2018-03-28 11:29
風扇馬達IC出貨看增 茂達走勢旺2018-03-28 14:36
車王電 入主電動巴士廠2018-03-29 00:38
玉晶光去年EPS 10.5元 Q4大賺5.8元2018-03-28 19:51
留言