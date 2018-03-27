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宏達電大虧市場正向解讀 股價回神大漲

2018-03-27 10:08中央社 台北27日電

市場正向解讀宏達電集中在單季認列存貨跌價損失，有助體質轉正，業績有望開始谷底回升...
市場正向解讀宏達電集中在單季認列存貨跌價損失，有助體質轉正，業績有望開始谷底回升。 路透
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宏達電面臨轉型陣痛期，去年第4季認列存貨跌價損失，累計全年虧2個股本，但市場正向解讀宏達電體質改善，加上首季有Google銀彈挹注，力拚今年轉盈，今天股價回神大漲。

宏達電昨天公布去年第4季營收新台幣157億元，毛利率負30.8%，營業損失為96億元，營業利益率為負60.8%，稅後淨損98億元，每股稅後虧損11.93元，創單季最高虧損。

宏達電說明，第4季虧損主要為反映市場競爭，產品組合及價格因素等，並依據國際會計準則認列存貨跌價損失所致

累計去年全年，宏達電淨損169.05億元、每股虧損20.58元，虧損超過2個股本，也創上市以來全年最大虧損，宏達電營運已連11季虧損。

不過，宏達電與Google已於今年1月底完成11億美元合作協議，將挹注第1季業外收益，法人推測每股貢獻可望高達40元，不只有望帶動首季轉盈，在Vive Pro與旗艦機U12+出貨挹注下，今年轉盈有譜。

宏達電今天股價回神大漲，早盤衝上67.9元高點，漲幅逾7.7%，爆出1.5萬張的成交量，儘管宏達電去年大虧逾2個股本，市場正向解讀宏達電集中在單季認列存貨跌價損失，有助體質轉正，業績有望開始谷底回升。

宏達電個股

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