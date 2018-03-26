神秘大單尾盤強拉 台股收漲16.72點

2018-03-26 13:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



多頭今（26）日在台股迎擊空頭襲擊，開低後在盤中數度翻紅，展現抗跌氣勢。雖然美股上周五（23日）持續重挫，台股開出低盤，但傳出中美可能簽貿易戰的暫停協定，美股電子盤今早又曾上揚0.7%；台股指數由大立光（3008）領軍撐盤，櫃買指數則在生技類股帶頭下，開高走高展露內資作價企圖，尾盤出現神秘買盤強拉。台股指數由黑翻紅，終場收盤指數為10,840.05點，上漲16.72點，成交量為1,187.15億元；櫃買指數收盤為152.29點，上漲1.67點，成交量為347.17億元。

多頭今（26）日在台股迎擊空頭襲擊，開低後在盤中數度翻紅，展現抗跌氣勢。本報系資料照／記者黃仲裕攝影 分享 facebook

台指期今日開盤指數為10,693點，開低後的跌幅收斂，蘋概三王中的台積電（2330）及鴻海（2317）盤中呈現小幅下挫，大立光開高後，緩步走揚，盤中曾突破3,500元關卡，表現相對強勢。聯發科（2454）、微星（2377）及上銀（2049）也同步上漲拉抬指數，此外，上緯（3708）、世紀鋼（9958）等風力發電概念股盤中也表現揚升走勢。

櫃買市場今日在內資展現多頭決心之下，櫃買指數開高走高，盤中挑戰月線與季線反壓，盤中漲停家數超過15檔，撼訊（6150）、穩懋（3105）、直得（1597）、精材（3374）、互動（6486）及安成藥（4180）及晟德（4123）成交金額大且股價走高。

群益投顧表示，台股指數單日重挫，跌破12日線與季線，短線對於多方較為不利。短期由於貿易戰干擾，震盪幅度將加大，中短期將可能於10,600-11,000震盪整理。中美雙方動作為後續關注焦點，短期操作宜設停利停損。投顧人士表示，由於本周為季底最後拚績效的一周，內資為主的法人作價明顯，了解基本面變化及掌握籌碼優勢，不畏美股震盪衝擊而強拉中小型股。不過，國際盤動盪大，投資人不宜追高，接近本周下半周，要留意是否法人趁局勢轉佳，反手獲利結帳的賣壓出來。