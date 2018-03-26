美股重挫、大立光領軍撐盤 台股開盤跌39點

2018-03-26 09:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



美股上周五（23日）持續重挫，繼續衝擊台股，台股今（26）日開盤指數為10783.57點，下挫39.76點。指標股的台積電（2330）開盤241.5元、下跌3.5元；鴻海（2317）開盤89.7元、下挫0.7元，大立光（3008）開盤3410元，上揚10元。

台指期今日開盤指數為10,693點，開低後的跌幅收斂；台積電個股期貨開盤為242元，下跌2元，跌幅約0.8%。亞州股主要股市的日本股市開低走低，跌幅超過1%；韓國股市開低下挫約0.5%。美股期貨電子盤早盤跌幅在0.1~0.2%。

上周五（23日）中美貿易戰效應延燒，投資市場恐慌氣氛升高，美股尾盤下殺，每股四大期指收盤同步重挫，跌幅介於3.29~1.77%。其中，與台股連動性高的美光重跌7.99%、Nivdia下跌3.67%、FB下跌3.34%、特斯拉下跌2.45%、蘋果下跌

2.32%；台積電ADR下跌2.54%，台指期夜盤收10.631點，下跌102點，跌幅0.95%。

群益投顧表示，台股指數單日重挫，跌破12日線與季線，短線對於多方較為不利。短期由於貿易戰干擾，震盪幅度將加大，中短期將可能於10,600-11,000震盪整理。中美雙方動作為後續關注焦點，短期操作宜設停利停損。