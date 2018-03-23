聯廣今年營收看旺 每股可望賺3元

2018-03-23 12:25 中央社 台北23日電



廣告集團聯廣傳播今天掛牌上市，看好今年成長來自數位廣告服務、會展等領域，也在物色併購對象；法人推估今年營收年增兩位數，每股盈餘（EPS）上看3元。

聯廣傳播今天以每股新台幣46元掛牌上市，並以50元開出紅盤，漲幅近9%，啟動蜜月行情。

聯廣總經理程懷昌在上市掛牌典禮指出，聯廣最近拿下指標性客戶台新金控，在業界相當特別，以往台新金控都是廣告策略與媒體企劃分開比稿，此次聯廣集團發揮綜效，最終勝出，印證了聯廣集團已準備好。

展望今年，程懷昌認為成長動能主要來自2方面。首先，數位廣告服務部門已準備完善，今年將取得較大進展。其次，2018年為雙數年，會展場次將較單數年明顯增加，可望帶動聯廣子公司光洋波斯特的會展服務收入，目前已拿下台灣香港教育展等大型標案，也配合政府新南向政策，將於今年第2季至第3季在印度、泰國等地舉辦台灣形象展。

程懷昌更透露，聯廣正在台灣物色併購對象，藉此增加整合戰力，聯廣旗下4大事業體系包括廣告事業中心、公關事業中心、媒體與數位事業中心、會展及特展事業中心，都有可能發動併購。

法人表示，台新金控每年廣告預算約1億元，可望挹注聯廣的廣告收入，加上光洋波斯特將受惠於雙數年會展服務收入增加，推估聯廣今年營收將年增兩位數、每股盈餘上看3元，有機會接近2016年每股盈餘3.3元的水準。