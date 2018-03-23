中美貿易戰一觸即發美股重挫 台股開盤大跌142點

2018-03-23 09:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



中美貿易戰衝擊，台股開盤重挫142點。 聯合報系資料照 分享 facebook

台股周四受到大陸股市盤中大幅下殺之下，盤中追價力道不繼，指數由紅翻黑，不過，外資出現近7個交易日以來最大的買超金額，單日買超32餘億元。但昨夜美國總統川普於23日凌晨宣布對中國大陸祭出301條款，美股四大指數重挫，道瓊工業指數狂瀉700多點，日經早盤重跌3%、韓股跌2%，台股則以大跌142點開出，開在10863點，隨後重挫逾200點，電子三劍客台積電（2330）、鴻海（2317）跌幅2%、大立光（3008）重挫逾4%。

美國總統川普於23日凌晨宣布對中國大陸祭出301條款，擬就大陸侵犯智慧財產權，對陸課徵約600億美元關稅，此舉美股四大指數重挫，道瓊、那斯達克與S&P 500指數均創2月8日以來單日最大跌幅，道瓊工業平均指數下跌724.42點，連同費城半導體指數，跌幅都超過2%以上，衝擊亞股今日全都慘綠，日經225指數開盤後重挫逾600點，南韓指數也跌約2%。

提前憂心川普的政策，陸、港股昨日就先行反應走跌，上海綜合指數下跌0.5%，香港恆生指數接近尾盤時更跌近1%。在市場擔憂中美貿易大戰將會波及其他國家，並且造成全球貿易壁壘下，導致美股走跌，短線來看，由於貿易戰為政治因素，在事件尚未落幕前，全球股市仍將處於修正走勢，短線變數觀察美元、美債及油價表現。

觀察三大法人周四動向，外資及陸資買超32.62億元，投信買超1.18億元，自營商反手賣超49.93億元，合計三大法人賣超16.12億元。在台指期部分，三大法人土洋對作，外資加碼多單1107口，淨多單回升到45537口；投信加碼空單821口，淨空單31087口；自營商加碼空單267口，淨空單5876口，合計三大法人淨多單僅有8574口。

以外資買賣超個股來看，最受矚目的就是外資重新回頭買超鴻海，終止連7日賣超，單日買超5284張，金控族群也為回補重點，買超永豐金張數高達10427張，其次為元大金8001張，兆豐金、富邦金也為加碼對象，至於台積電也獲外資買超，僅大立光遭賣超。

日盛投顧表示，技術面與籌碼面上，目前近期台股高檔震盪，月、季線仍維持上揚趨勢，至於周四成交量大於五日均量，主要為部分個股獲利了結賣壓出籠，而技術指標上，9日KD呈現死亡交叉，且周KD仍為偏多趨勢。

永豐金投顧表示，技術面觀察，今日大盤以帶長上影線黑K棒挑戰11100點無功而返，盤勢急漲過後拉回平盤整理，短線波動加劇指數上下震盪逾百點，盤勢高檔遇壓賣壓沉重，短線股市波動加劇需留意交易風險，並嚴設停損停利點。