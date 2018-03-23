憂中美貿易戰開打 台股難脫震盪

2018-03-23 09:11 中央社 台北23日電



美中貿易戰開打，美股道瓊指數今日重挫逾700點。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國的產品課徵600億美元關稅。各國擔憂遭貿易戰波及，歐美股重挫。法人表示，台股高科技電子族群恐受影響，台股短線難脫震盪。

今晨收盤的歐股全面下挫超過1.2%；美股道瓊工業指數下跌724.42點，跌幅逾2.9%，來到23957.89點；標準普爾指數跌2.5%，來到2643.69點；科技股那斯達克指下跌2.4%，來到7166.68點。

美國總統川普啟動301條款的大刀將砍向中國，第一步制裁方式簽署備忘錄，對中國產品課徵高達600億美元的關稅，但美國仍訂出60天諮商期，提供雙方迴旋的空間，將有1300項產品會被列入關稅將要打擊的清單。

法人表示，美聯準會(Fed)升息1碼，且偏向緩步升息，符合市場預期，不過，美國對中國祭出貿易制裁，市場擔心恐引發全球貿易戰，國際股市劇烈震盪，而且美國對中國出口商品課高關稅，中國產業勢必受衝擊，可能連帶會影響台灣電子等相關族群的表現，加上台股指數在11000點之上的相對高檔，短線指數難免震盪。

元大期貨表示，川普對中國的關稅計畫仍有60天協商期，市場賣壓出籠壓低期指翻黑，終場台指期和台股現貨均走跌；不過外資期貨則加碼淨多單1107口至4萬5537口，整體籌碼布局仍偏多方。

元大期貨認為，台指期近日橫向震盪格局未變，今天凌晨川普宣佈對中國的關稅計劃，投資人可伺機參與行情波動。