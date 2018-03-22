從老大變老二 謝金河批大立光：太驕傲、不聽外界聲音

2018-03-22 10:17 聯合新聞網 綜合報導



大立光執行長林恩平。報系資料照 分享 facebook

股王光環消失？近半年來大立光股價慘摔，從6075元掉到3420元，市值從8146.57億元跌至4586.22億元，而另一競爭對手大陸舜宇光學股價卻寫下171.6元歷史紀錄，市值達1870.44億港元，約台幣6966億元。

謝金河在臉書上表示，大立光瞬間從老大變老二，舜宇光學以大約2000億台幣的差距打敗大立光，成為兩岸三地最大的光學變焦鏡頭大廠，今年的產業競賽，將出現更激烈的變化。

此外，大立光今年前兩月營收比去年同期掉兩成，讓人覺得不安，和舜宇光學頻頻發布「盈喜」，真的很不一樣。謝金河說，大立光這一輪股價慘跌，本益比從31倍掉到18.9倍，而舜宇本益比達48.36倍，單是本益比倍數就差兩倍，這是台灣的資本市場必須思考的競爭力問題。

他表示，過去大立光固守蘋果這個大客戶，塑膠鏡頭也做得很成功，但卻忽略了玻璃鏡頭的應用，雖然舜宇在塑膠鏡頭非其對手，但在玻璃鏡頭的車載鏡頭應用，自己走出了一條新路。

過去，大立光在市值逾八千億的當下，沒有趁機到德國或日本併購較有實力的光學變焦鏡頭廠，錯失了保持領先的機會。而且公司內部也一直不願意讓資本額適時放大，調整到最適當規模，「像大人穿小孩衣服，把自己栓住了。」

另外，謝金河也認為，大立光太成功，反而使他們太驕傲，忽視外在環境的巨大變化，只專注經營外資法人關係，國內小散戶他們根本不在乎，外界聲音都聽不到，而現在大立光真正的大考驗來了。