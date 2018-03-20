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八檔生技股漲停！股后精華挑戰千元 拉大與精測差距

2018-03-20 18:32經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

台股大盤20日拉回整理，生技股逆勢上揚，終場漲0.7%，共有八檔生技股漲停，且是支撐櫃買指數抗跌的主力。市場人士指出，生技股基期低，在大盤整理時會吸引資金進駐，股價中長期表現還是要看個股的基本面，最好仔細檢驗年報。

美股持續拉回，台股加權指數20日跌36.06點，收在11,010.84點，跌0.3%。櫃買指數則有生技股支撐，小跌0.06點，收154.47點，微跌0.04%。電子與金融股等主要分類指數都收黑，生技股則逆勢收紅，上市生技指數漲0.7%，收在68.67點；櫃買生技指數漲0.2%，收145.76點。

隱形眼鏡龍頭廠精華繼19日擠下精測奪下股后寶座後，20日再接再勵，股價一度衝上951元，挑戰千元，終場仍上揚11元，收在915元，股價連三紅，拉大與精測的差距。精測20日一度逼近跌停，終場跌84元，收816元。

群益金鼎證券指出，精華奪下股后寶座，反應兩個重要現象。首先，美股再度陷入震盪時，資金往與美股連動性低的族群移動，如生技股。其次，指數處於歷史高檔，資金的風險趨避性增加。在年報公布期間，業績成長性將面臨更仔細的檢視。

生技股強勢，20日共有八檔生技股逆勢收漲停，即科妍、康聯-KY、全宇生技-KY、華廣、台微體、保瑞、慧智、商之器。

生技股櫃買指數

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