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國巨收盤價創歷史新高 今年業績衝高

2018-03-19 14:35中央社 台北19日電

國巨今天尾盤走勢強勁，終場收在今日最高點441元，也創下歷史新高點。展望今年營運，法人預期國巨今年業績可望年成長15%到20%，續創歷史新高。

展望後續營運動能，國巨日前指出受惠高單價車用電子及工規產品出貨比重大幅提升、高階客戶需求顯著成長、利基型產品擴產效益顯現、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨持續暢旺、積層陶瓷電容（MLCC）及晶片電阻供需狀況持續緊俏，整體產品組合持續優化、營運可望續創佳績。

國巨日前表示，今年和明年營收和獲利可審慎樂觀看待。

在產能布局，從積層陶瓷電容（MLCC）來看，國巨預期今年第3季到第4季月產能預估可到500億顆。在晶片電阻部分，國巨預估今年9月月產能可到1200億顆。國巨也持續擴充高精密厚膜電阻、薄膜電阻、電流感測器等，因應工業和物聯網、汽車等應用需求。

展望今年營運，法人預期今年國巨業績可望較去年成長15%到20%，續創歷史新高。

從資本支出來看，國巨今年資本支出規模估可超過新台幣50億元，較去年逾40億元增加。

法人預估今年國巨在利基型MLCC擴產幅度約10%到15%，在利基型晶片電阻擴產幅度也約在10%到15%區間。

國巨今年擴充利基型MLCC擴產地點包括台灣高雄廠和中國大陸蘇州廠，預估利基型MLCC擴產效應可延續到今年底。

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