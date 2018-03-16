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不能回收！電子發票一長串 濫用引爆新災難

管中閔遭爆違法赴陸兼職 台大：查證中

三大法人買超台股3.48億元

2018-03-16 15:35中央社 台北16日電

台股今天小漲9.25點，收在11027.7點，成交值新台幣1659.66億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣3.48億元。

台股今天遇高檔反壓，一度重挫逾80點，午盤後權值及金融股回神，指數急拉收紅，11000點失而復得。

外資及陸資今天買超15.64億元，投信買超0.09億元，自營商賣超12.25億元。

投顧指出，台股短線於高檔反壓區走勢將難脫震盪。

新台幣台股陸資

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