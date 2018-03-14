親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

城市養蜂風潮 幫了蜜蜂還是滿足自己？

台北米其林完整名單看這裡！ 君品頤宮奪三星

3月台指期跌68點

2018-03-14 14:19中央社 台北14日電

台北股市今天終場跌56.83點，收11038.8點。3月台指期以11031點作收，下跌68點，與現貨相較，逆價差7.8點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，3月期貨11099點、4月期貨11082點。

台股今天終場跌56.83點，收11038.8點，成交金額新台幣1184.24億元。

3月台指期貨以11031點作收，跌68點，成交12萬6694口；4月期貨以11015點作收，跌67點，成交4349口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台灣期貨交易所台指期

相關新聞

蘋概三雄受挫 台股跌56點收11,038點

2018-03-14 13:50

政策利多護航 生技股逆勢揚

2018-03-14 14:33

綠能去年Q4轉盈 股價強漲逾7%

2018-03-14 12:07

綠能去年Q4轉盈 盤中股價漲逾7%

2018-03-14 11:56

欣銓接單旺迎來法人加碼 股價連七紅

2018-03-14 11:54

亞股回檔 台股盤中有撐

2018-03-14 11:17

台灣大早盤小漲0.47% 成交量逾1,700張

2018-03-14 10:59

世芯今年展望樂觀 早盤漲半根

2018-03-14 10:52

東陽前二個月營收締新猷 早盤股價漲1.13%

2018-03-14 10:07

禾瑞亞擬配4.1元現金 股價漲近4%

2018-03-14 09:56

美股下挫 台股開盤下跌31.9點

2018-03-14 09:45

3月台指期漲78點

2018-03-13 14:28

3月電子期漲 金融期跌

2018-03-13 14:28

台股高檔續揚 資金引領景氣長多不變

2018-03-13 14:28

蘋概三雄點火 台股漲93點收11,095點

2018-03-13 13:49
看更多

熱門文章

接到台積電訂單這家公司不是很開心 董座：不是很好賺

2018-03-13 16:23

零股股東紀念品新規定 親自出席一定要給紀念品

2018-03-13 17:57

5G概念 逢回可留意

2018-03-14 00:17

外資連二日回補 瞄準記憶體金融

2018-03-14 01:21

自駕車零組件廠 營運喊衝

2018-03-14 00:17

中華電股利出爐 外資：有點失望

2018-03-14 13:26

小米Note 5報到 台廠歡呼

2018-03-14 00:18

宏碁智慧佛珠夯 業績補

2018-03-14 00:18

二低一高股 短線主流

2018-03-14 00:17

宏碁拚轉型...擁抱消費者思維

2018-03-14 00:18

台新金股利政策 維持股票多於現金

2018-03-13 16:46

電信三雄高配息 估發放逾600億現金

2018-03-14 11:01

鴻海小股東注意 FII申購說明會周五召開

2018-03-14 12:35

合晶去年轉盈 EPS 0.67元

2018-03-14 00:18

S9銷量看增 帶旺三星鏈

2018-03-14 00:18

聯電大方配息 矽統獲利進補2.2億

2018-03-14 12:47

台灣高鐵 發0.75元現金股利

2018-03-14 00:18

聯發科P60瓜分高通份額 搶下OPPO R15大單

2018-03-14 11:47

緯創去年每股賺1.48元 擬配股利1.5元

2018-03-13 19:56

桂盟EPS 8.69元 創新高

2018-03-14 00:18

中鋼：鋼市長線看旺

2018-03-14 00:18

索尼推新機 仁寶、華冠樂

2018-03-14 00:18

宏正5.5元 殖利率6%

2018-03-14 00:18

聯強去年EPS 3.67元 現金股息2.2元

2018-03-13 17:27

聯強 去年每股賺3.67元

2018-03-14 00:18

高端疫苗 搶新南向商機

2018-03-14 00:18

電器展來了 業者大促銷

2018-03-14 00:18

鮮活賺一股本 配息5元

2018-03-14 00:18

聚陽2月盈餘 躍增29%

2018-03-14 00:18

網家 攻語言學習市場

2018-03-14 00:18

蘋概三雄受挫 台股跌56點收11,038點

2018-03-14 13:50

晶圓廠設備支出 明年增5%

2018-03-14 00:18

餐飲業吹米其林風 米其林概念股出列

2018-03-14 11:10

台積、鴻海 認購放閃

2018-03-14 00:17

美股走跌 台股挑戰波段高點恐受挫

2018-03-14 08:56

綠能 上季賺錢了

2018-03-14 00:18

百和前二月每股純益 0.53元

2018-03-14 00:18

雲品 擬配發每股現金股利2.75元

2018-03-13 21:05

由田收購晶彩科股權 達陣

2018-03-14 00:18

美股下挫 台股開盤下跌31.9點

2018-03-14 09:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top