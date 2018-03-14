綠能去年Q4轉盈 股價強漲逾7%

2018-03-14 12:07 中央社 新竹14日電



太陽能矽晶圓廠綠能去年第4季單季營運轉虧為盈，每股純益新台幣0.23元，激勵股價表現強勁，一度達16.5元，漲逾7%。

受惠產品配置得當，加上高效矽晶圓產品價格有撐，綠能去年第4季營運持續好轉，毛利率攀高至8%，較第3季拉升3個百分點，並如預期單季轉虧為盈，歸屬母公司淨利0.95億元，每股純益0.23元。

在營運轉機題材激勵下，綠能今天股價表現強勁，盤中一度達16.5元，漲1.1元，漲幅達7.14%，並創1個多月來新高價。

綠能表示，面對產業與全球貿易壁壘等變數，未來將更審慎規劃產品組合，將專注高階晶錠與鑽石線切矽晶圓等利基產品。