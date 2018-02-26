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衛生紙之亂 洪孟楷：懷念把180元米酒降到25元的馬英九

研揚去年獲利創高 擬配息4.75元

2018-02-26 14:36經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

工業電腦廠研揚（6579）2017年合併營收54.11億元，稅後淨利5.6億元，每股盈餘5.6元，獲利改寫新高，同時董事會決議通過擬配息4.75元，若以今日收盤價84.8元計算，現金殖利率達5.6％。

研揚去年因客戶拉貨動能放緩，合併營收54.11億元，年減6.15％，不過仍為歷史次高，受新台幣強升、關鍵零組件上漲等因素影響，毛利率31.17％、營益率8.47％，較去年同期衰退。不過，研揚去年業外收益達2.45億元，較前年的0.19億元跳增，帶動整體稅後淨利5.6億元，每股盈餘5.6元，優於前年5.32元，獲利雙雙改寫歷史新高。

展望今年，法人看好，隨著去年下半年IPC客戶庫存逐漸去化，以及人工智慧、物聯網、邊緣運算等IPC新應用商機帶動下，預期研揚聚焦的智能零售、智能製造、智能運輸與網路安全等四大利基營收今年都會回升。其中智慧零售、聚焦在視覺機器及機器手臂控制器的智慧造IPC營收將分別受惠物聯網、工業4.0的新商機而有年增率10%以上的成長。

近期研揚也已開發Fintech行動支付工業平板電腦新產品，可望在今年為營收營收帶來成長新動能，另旗下醫揚在智能醫療IPC營收今年也將維持穩定成長。整體而言，法人看好研揚今年營收將重返成長軌道，年增率可達雙位數成長。

營收研揚

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