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股王大立光強彈逼近漲停 重回4000元

2018-02-21 11:47中央社 台北21日電

台股新春開紅盤，股王大立光今天開高走高，盤中重回4000元整數大關，股價一度來到...
台股新春開紅盤，股王大立光今天開高走高，盤中重回4000元整數大關，股價一度來到4025元，大漲9%，逼近漲停價，引領台股及光學類股同步反彈勁揚。 聯合報系資料照
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台股新春開紅盤，股王大立光今天開高走高，盤中重回4000元整數大關，股價一度來到4025元，大漲9%，逼近漲停價，引領台股及光學類股同步反彈勁揚。

在台股農曆年封關期間，美、日、韓等主要股市全面上漲，其中，美股表現最為亮麗，科技巨擘蘋果漲幅逾10%最凌厲，激勵今天台股相關蘋概股回神強彈。

大立光在春節長假前受到1月營收表現不如預期，加上美股跳水式大跌衝擊股價破底，最低來到3420元，台股春節長假期間國際股市強勢彈升，台股今天新春開紅盤進行補漲行情，由率先大幅回檔修正的大立光領軍，開盤以3780元，上漲100元開出，之後強勢走高，截至11時為止，股價最高來到4025元，漲幅達9%。

大立光受到第1季淡季效應影響，1月合併營收為新台幣35.1億元，較上月營收衰退28%，較去年同期衰退6%。大立光表示，1月份進入傳統產業淡季，客戶拉貨力道轉弱，2月將延續淡季效應，加上農曆春節長假影響，單月營收預估將較1月及去年同期都下滑，與先前法說會上看法相當、沒有太大變化。

回顧2017年，光學產業在手機進入雙鏡頭世代的帶動下，大立光及玉晶光是最大贏家。展望2018年，最大商機還是在手機，無人商店、車用等新需求則逐漸加溫。

大立光除了在蘋果訂單持續引領風騷外，今年在非蘋陣營可望有進一步的突破，從大立光持續擴產的規劃看來，大立光在非蘋陣營的布局效益預計將在下半年開始顯現，今年整體營運動能並不看淡。

法人預估，今年iPhone新一代手機可望全面導入3D感測鏡頭，前置鏡頭的需求量預估將進一步擴增，對玉晶光而言則是大好消息。

根據外資報告分析，智慧手機鏡頭裝置功能將持續提升，包括雙鏡頭、3D感測、光學變焦、大光圈等都將為光學產業帶來新動能，雙鏡頭的滲透率也將持續拉升。

除了智慧型手機外，光學鏡頭在機器人、AI（人工智慧）、大數據、物聯網等新領域正蓄勢待發，特別是汽車駕駛部分，將為光學產業帶來新的開拓領域，也成為兵家必爭之地。不過，車用鏡頭的成長不若3C消費性產品快速，初期的認證期相當長，量能的成長會是漸進式，屬於細水長流的模式。

大立光台股手機鏡頭

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