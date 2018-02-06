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2月台指期大跌528點

2018-02-06 14:25中央社 台北6日電

台北股市今天終場大跌542.25點，收10404.0點。2月台指期以10399點作收，下跌528點，與現貨相較，逆價差5點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，2月期貨10927點、3月期貨10916點。

台股今天終場大跌542.25點，收10404.0點，成交金額新台幣2408.82億元。

2月台指期貨以10399點作收，跌528點，成交40萬7672口；3月期貨以10380點作收，跌536點，成交20602口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台灣期貨交易所台指期

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