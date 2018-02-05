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台股收盤跌179.98點 失守11000點

2018-02-05 13:53中央社 台北5日電

台北股市今天收盤下跌179.98點。 圖／聯合報系資料照
台北股市今天收盤下跌179.98點。 圖／聯合報系資料照
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台北股市今天收盤下跌179.98點，為10946.25點，跌幅1.62%，成交金額新台幣1281.94億元。

台股

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