親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

責我機關未予核准 廈航宣布取消70班兩岸春節加班機

女大生零下40度只穿短裙出門 雙腿凍傷紫成一大片

台股開盤跌32.24點

2018-01-30 09:18中央社 台北30日電

台股。 圖／聯合報系資料照片
台股。 圖／聯合報系資料照片
分享
台北股市今天開盤跌32.24點，加權股價指數為11189.57點，成交金額新台幣21.76億元。

新台幣股價指數
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

美股回跌、蘋果下挫 台股等待出量

2018-01-30 10:02

杰力掛牌蜜月行情持續 早盤一度逼近漲停

2018-01-30 10:23

科技股今年投資重心 美中競當領頭羊

2018-01-30 08:27

美股漲多回檔 台股高檔震盪

2018-01-30 08:27

台股投資新工具上線 小錢也買得起高價股

2018-01-30 08:27

台股尾盤拉高 收復5日線

2018-01-29 14:35

上月意外虧損 威剛嚇挫

2018-01-29 14:25

旺宏、華邦電 市場看多股漲

2018-01-29 14:25

亞泰明法說 股價先暖身

2018-01-29 14:25

車載鏡頭成長快 亞光踩油門

2018-01-29 14:25

獲利7年新高 新唐衝漲停

2018-01-29 14:25

台股開高 追價無力震盪

2018-01-29 14:25

顯卡需求旺 撼訊創新天價

2018-01-29 14:25

新iPhone「觸」喜　美資升評喊加碼TPK、GIS

2018-01-29 14:25

BDI指數 近一周跌深反彈

2018-01-29 14:21

台股高檔震盪 收漲74.71點

2018-01-29 14:09

多頭尾盤奮力一擊 收盤指數站上11,221點

2018-01-29 13:43

蘋概觸控雙雄宸鴻與業成 放量上漲

2018-01-29 13:10

英特爾財報利多 挹注台股個股表現

2018-01-29 12:33

挖礦概念股飆漲 技嘉、微星受惠

2018-01-29 12:10

阿文師：不預設高點 本周關注蘋果財報

2018-01-29 12:05

BDI止跌 站穩1200點關卡

2018-01-29 11:53

台股早盤漲近百點 指數衝高後整理

2018-01-29 11:38

新唐去年獲利攀7年高 股價衝2個月高

2018-01-29 11:22

台股強漲 投資股票時機衝史上次高

2018-01-29 11:16

費城半導體指數大漲 台積電股價強彈

2018-01-29 10:44

宏達電帶量走強 上攻月線

2018-01-29 10:35

智原帶量上攻 早盤漲逾半根

2018-01-29 10:27

外資連續買超 瑞軒股價走揚

2018-01-29 09:54
看更多

熱門文章

華人為何富不過三代？ 義大教授發現原因

2018-01-29 19:22

外資券商報告收天價 包套服務每年要價逾千萬

2018-01-30 01:31

新興市場今年好旺 陸港股是大贏家

2018-01-29 20:15

壽險賣股救匯損 牽動大盤

2018-01-30 01:34

分析師年薪百萬美元 將絕跡

2018-01-30 01:31

旺宏、華邦電 市場看多股漲

2018-01-29 14:25

日Nikkei「亞洲300可投資指數」納入35家台股上市公司

2018-01-29 15:12

台股引日資 招手3000億

2018-01-30 00:40

上月意外虧損 威剛嚇挫

2018-01-29 14:25

車載鏡頭成長快 亞光踩油門

2018-01-29 14:25

大陸電商巨擘京東與台壽洽談 擬入股君龍人壽

2018-01-29 19:25

新iPhone「觸」喜　美資升評喊加碼TPK、GIS

2018-01-29 14:25

重回外掛觸控主流 美資雙升TPK、GIS

2018-01-29 13:02

IC設計法說聚焦 聯發科走出谷底

2018-01-29 14:25

多頭尾盤奮力一擊 收盤指數站上11,221點

2018-01-29 13:43

聯發科Q1業績 恐減兩成

2018-01-30 00:01

新iPhone 郭明錤：3家組裝 和碩、緯創較受惠

2018-01-29 14:25

郭明錤：6.1吋LCD iPhone 和碩與緯創受惠程度高

2018-01-29 12:08

盛群去年獲利創新高 股息估逾4元

2018-01-29 14:57

夏普強攻8K 群創廣宇沾光

2018-01-30 00:01

面板金融股 外資狂敲

2018-01-30 00:01

業成宸鴻 外資喊加碼

2018-01-30 00:01

3D感測 港資喊進聯亞 目標價460元

2018-01-29 14:25

顯卡需求旺 撼訊創新天價

2018-01-29 14:25

非蘋新機連發 供應鏈旺

2018-01-30 00:02

環球晶、台勝科 本季營運火熱

2018-01-30 00:01

華通今年EPS挑戰4元

2018-01-30 00:01

雙鴻今年營運看漲 近五日三大法人連手買超

2018-01-29 12:40

挖礦概念股飆漲 技嘉、微星受惠

2018-01-29 12:10

獲利7年新高 新唐衝漲停

2018-01-29 14:25

法說高峰期 多頭添柴火

2018-01-30 00:01

帝寶遷昆山廠 獲償9億

2018-01-30 00:02

日資來台 偏愛權值股

2018-01-30 01:34

新唐將配2.5元現金股利

2018-01-30 00:02

台股強漲 投資股票時機衝史上次高

2018-01-29 11:16

海運迎旺季 長榮陽明樂

2018-01-30 00:02

總太大案 潛銷開紅盤

2018-01-30 00:02

台股投資新工具上線 小錢也買得起高價股

2018-01-30 08:27

法人看台股…高市值企業太少

2018-01-30 01:31

智原特殊應用晶片及委託設計接單樂觀 法人看好

2018-01-29 18:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top