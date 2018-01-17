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台積電法說熱身 台股指數上漲18點收11004

2018-01-17 13:41經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

台股今開小低後震盪，盤中由權王台積電（2330）法說會前熱身帶動，指數一舉升破1...
台股今開小低後震盪，盤中由權王台積電（2330）法說會前熱身帶動，指數一舉升破11000點，為1990年4月跌破11000後再度站上。 記者陳易辰/攝影
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美股昨夜再創新高後拉回，尾盤獲利回吐小跌，台股今開小低後震盪，盤中由權王台積電（2330）法說會前熱身帶動，指數一舉升破11000點，為1990年4月跌破11000後再度站上。尾盤在台指期拉高結算的衝高下，台積電等電子股奮力上攻，最高來到11030點，但最後一盤漲幅收斂，終場加權股價指數上漲18.69點，收在11004.8點，成交金額放大為1470億元。

台股漲不停，再創27年來新高，今日開盤跌9.98點，電子、金融類股呈現回檔，指標股三大天王中，鴻海（2317）與大立光（3008）弱勢，其中大立光跌逾1%，再度摔落4000元，所幸明日要召開法說會的台積電提前熱身，昨夜在美國交易的美國存託憑證（ADR）漲2.5%，激勵股價盤中點火，連帶拉抬台股由黑翻紅再創新高。

此外，原物料、面板、DREAM等族群表現也很亮眼。雙A宏碁（2353）與華碩（2357）強勢漲逾1%，群創（3481）與友達（2409）也重獲外資青睞，日月光（2311）、旺宏（2337）盤中點火上漲逾2%，華映（2475）攻上漲停板。電子族群盤中轉強，激勵指數11點前由黑翻紅，站上11000點，再度創波段新高，為1990年4月跌破11000後再度站上。1990年2月高點12682是台股的歷史高點，之後一路下跌，當年3月高點12065點、4月高點則是11282點。

原物料族群近期走勢持續強勁，今日鋼鐵、水泥、造紙等族群再度吸金，條鋼相關業者買盤不弱，中鋼構續漲逾6%，海光、世紀鋼漲5%左右，不過，東鋼跌逾1.5%，至於第一銅則下跌逾2.6%。

光電、電池族群今日也有買盤加溫，雖股王大立光早盤再度跌破4000元大關，但二線光學鏡頭廠持續有買盤進駐，聯一光（3441）、亞光（3019）、新鉅科（3630）等盤中均漲1%之上；至於電池業者在加百裕（3323）獲買盤點火攻上漲停板的態勢下，順達（3211）也逼近漲停，至於新普漲逾3%，美琪瑪、康普也大漲超過3%。

至於近日大漲的生技股今日熄火，類股跌幅超過1%，昨日攻漲停的新藥股浩鼎（4174）因乳癌新藥可能還需要一段時間研發，今日反摔落跌停板；前行政院長林全出任台灣東洋（4105）新任董事長，但股價卻開高走低，跌幅超過2.3%；台耀（4746）、國光（4142）、懷特（4108）等均弱勢。

台積電台股

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