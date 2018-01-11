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台股開盤跌6.55點

2018-01-11 09:15中央社 台北11日電

台北股市今天開盤跌6.55點。 記者黃義書攝影/聯合報系資料照
台北股市今天開盤跌6.55點。 記者黃義書攝影/聯合報系資料照
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台北股市今天開盤跌6.55點，加權股價指數為10824.54點，成交金額新台幣22.25億元。

股價指數台股
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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