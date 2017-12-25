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特斯拉卡車有喜 華孚漲逾8%

2017-12-25 10:46經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

金屬機殼華孚（6235），受到電動車大廠特斯拉題材帶動，激勵今（25）日盤中上揚逾8%。外電報導，特斯拉電動卡車陸續傳出捷報，繼之前在美國市場拿下百事可樂訂單後，近期再獲得沃爾瑪和快遞業者UPS大單訂購，法人看好，相關訂單將在明年發酵，為華孚車用業務挹注新動能。

華孚目前供應特斯拉平價車款Model 3及電動卡車懸浮螢幕機殼，Model 3機殼今年9月開始出貨。隨著華孚近年轉型強攻車用市場，效益也逐漸顯現，11月營收3.27億元，較10月成長12.8%，比去年同期成長54.4%。

華孚機殼特斯拉
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