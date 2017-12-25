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VCSEL應用市場起飛 PA類股走揚

2017-12-25 10:44經濟日報 記者劉怡妤╱即時報導

台股今日在外資放假導致大盤量縮、指數整理，仍有類股在題材與產業前景看佳，帶動股價走揚，PA（功率放大器）類股如上櫃公司穩懋（3105）、全新、環宇-KY股價同步走揚。

蘋果（Apple）透過旗下基金注資Finisar作為後續訂單業務，透過先行支付貨款培植Finisar擴建新廠提供VCSEL（面射型雷射）產品，蘋果增加VCSEL供應鏈導致目前由穩懋代工獨占的局面瓦解，由於蘋果點出主要因VCSEL旺季單季需求量為全球產能10倍，新增Finisar為供應商。

另外，預期Finisar供應蘋果新產能明年下半年開出，短期內穩懋獨家代工供應鏈仍維持，法人預期穩懋明年營運持續增長，且蘋果增加供應鏈主要因VCSEL用於3D感測需求增長，預料在蘋果積極推動3D感測應用市場，後續有機會導入智慧居家產品提供AI（人工智慧）服務，預期穩懋有望不受蘋果增加供應鏈影響，反而受益於蘋果積極擴增3D應用，在市場餅做大之下，供應鏈同受惠。

環宇同樣具有VCSEL技術，目前主要用於光通訊領域，供應資料中心（Deta Center）市場，公司表示，早前蘋果曾詢問代工業務，但受限產能問題因此未能打入供應鏈。公司看好VCSEL在感測領域需求放大，目標在亞洲區找尋合作夥伴，解決產能問題後，規劃切入消費性領域。

研究機構LEDinside預期行動裝置搭載3D感測雷射投影器產值逐年倍增，預估2020年產值達19.53億美元，近三年年複合成長率（CAGR）近100%，以每年翻倍的速度增長，促使台廠紛紛投入。

蘋果VCSEL穩懋
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