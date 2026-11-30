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買賣設備、承攬安裝分開簽約 可省稅
公司買電梯、機器設備，還請廠商負責安裝，採購和施工寫在同一份合約，印花稅可能多繳一筆。台南市稅務局表示，設備買賣與安裝工程若合在同一份契約，須按合約總金額的千分之1繳納印花稅，若依交易內容分別訂立買賣與安裝契約，就能各按適用的稅額或稅率計算。
稅務局說明，購買機器、設備屬於動產買賣，買賣動產契據每件課徵12元；委託廠商安裝則屬承攬，承攬契據按契約金額的千分之1課徵。同一份契約兼具兩種性質，稅率或稅額不同，要按較高者計算。
例如，甲公司向乙電梯公司買電梯，電梯400萬元，安裝費100萬元。若雙方簽的是一份總價500萬元的採購安裝合約，印花稅就以500萬元乘以千分之1，應繳5,000元；若分別簽一份400萬元的電梯買賣契約及一份100萬元的安裝契約，買賣契約每件繳12元，安裝契約按100萬元的千分之1繳1,000元，合計只要1,012元。
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