出售連續繼承取得的房地，該如何課稅，有兩大判斷關鍵，包括適用新制或舊課稅、計算持有期間。財政部中區國稅局表示，適用稅制要以最近一次被繼承人取得日期為準；若確認屬房地合一課稅新制案件，持有期間將牽動適用稅率，此時可併計歷次被繼承人持有期間。

中區國稅局提醒，房屋經家人先後繼承，並非一律以最早買房日期，來判斷出售時課稅方式。同一間房屋若有不同繼承來源，各部分持分可能分別適用新、舊稅制，須逐一釐清，避免漏報。

在稅制判斷上，最近一次被繼承人若在2016年1月1日以後取得房地，繼承人出售時，應適用新制，申報房地合一稅；若於2015年12月31日以前取得，則適用舊制，應申報房屋財產交易所得。

即使房地原本由上一代早年買下，經不同家人接續繼承後，仍須依規定重新判斷。

至於持有期間，則有合併計算的規定。國稅局說明，連續繼承房地若適用新制，可將歷次被繼承人持有期間合併計算，不是只從最後一位繼承人取得時起算。持有期間拉長，可能適用較低稅率，繼承人應保留歷次取得及繼承資料。

舉例來說，小明（化名）的父親於2001年買房，2019年過世後，由小明及母親各繼承二分之一。母親於2023年過世，小明再繼承另一半，2025年出售房地，卻誤認全部持分均適用舊制，未申報房地合一稅，遭補稅40萬餘元並處罰鍰。

依規定，小明直接繼承自父親的一半持分，因父親於2001年取得，適用舊制；繼承自母親的另一半，因母親於2019年取得，適用新制。不過，新制部分可合併父母持有期間，自2001年至2025年已超過十年，適用15%稅率。

國稅局提醒，屬房地合一稅課稅範圍的交易，不論有無所得，均應於完成所有權移轉登記次日起30日內申報。民眾應備妥買賣契約、所有權移轉資料、歷次繼承及取得資料，以及成本與必要費用憑證，向戶籍所在地國稅局辦理。出售前先確認各筆持分的來源、取得日期與持有期間，才能正確申報，避免補稅及處罰。