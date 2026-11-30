明年最低工資將突破3萬元大關，勞動部同步修正裁罰原則，自明年元旦起，企業三年內再次違反同條規定，恐面臨加重裁罰，跨縣市違規紀錄也可能納入累計。尤其上市櫃公司、資本額逾1億元等四類事業單位，違規最高可罰150萬元，相關違規紀錄更可能牽動企業ESG評鑑及融資條件。

過去各地方政府對於違反勞動法令的裁罰標準不一，包括違規次數如何累計、罰鍰如何加重等，都可能因縣市而異。此次勞動部修正發布「違反勞動基準法及最低工資法裁處罰鍰共通性原則」，建立全國一致裁罰標準，明定主管機關應審酌企業三年內再次違反同條規定次數，並將按次累加裁罰金額納入量罰標準。

新制對跨縣市經營的企業影響尤其值得關注。未來地方政府在裁罰時，可能進一步檢視同一事業單位在其他縣市的違規紀錄。舉例來說，若企業台北分店曾因違反最低工資規定遭裁罰，之後桃園分店又發生相同違規情事，主管機關即可能將前次違規紀錄納入考量，加重裁罰。

此外，針對上市櫃公司、實收資本額或在台營運資金超過1億元的事業單位、信用合作社，以及醫學中心、區域醫院等四類事業單位，若違反最低工資、加班費及工時等特定規定，罰鍰將從5萬元起跳，最高可達100萬元，依法加重後更可達150萬元。

單筆數萬至數十萬元的罰鍰，對大型企業而言或許不算沉重負擔，但真正值得關注的是後續衍生效應。重大或反覆違反勞動法令，可能影響企業ESG評鑑表現，而相關違規資訊一旦揭露，也可能成為供應鏈合作夥伴、投資人及金融機構評估企業的依據，進而影響供應鏈合作及融資條件。

實務上，企業最容易踩到的法律地雷，在於最低工資的認定及薪資結構設計。並非所有給付項目都能納入最低工資計算，例如不具勞務對價性質的「恩惠性給與」，依法即不得計入工資；至於具有工資性質的全勤獎金、績效獎金等，若設有發放條件，雇主也須留意，勞工未達領取條件時，是否會使當月工資低於法定標準。

舉例來說，明年月薪最低工資為30,900元，若企業開出的月薪為32,000元，其中全勤獎金及績效獎金合計5,000元，一旦勞工未達獎金領取條件，當月薪資可能僅剩27,000元，即有違法疑慮，即使其他月份薪資較高，也不得以跨月平均計算的方式彌補差額。

除了大型企業，中小企業也不容輕忽，像是房地產業務銷售等仰賴績效獎金的行業，固定薪資往往較低，容易因獎金未達發放條件而觸及最低工資紅線，反覆違規也將使裁罰成本攀升。

建議企業重新檢視本薪、固定津貼及獎金制度，在人資薪酬系統建立「防呆機制」，於每月發薪前自動篩檢工資是否低於法定標準，跨縣市經營的企業更應統一管理各營業據點的薪資制度及違規紀錄，避免單一據點的疏失，演變為整體企業的法遵風險。（本文由義鑫聯合法律事務所主持律師吳俊達口述，記者洪安怡採訪整理）