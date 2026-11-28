全國九合一選舉及公投28日登場，賴清德總統返回台南故鄉，約上午10點前往安平國中投票；他與民眾一同排隊領取選票，並依序完成圈選、將票投入票匭。副總統蕭美琴約9時20分在新北市永和區的永平國小投票，她笑稱自己帶了「三寶」，也就是身分證、投票通知單及印章。

賴總統上午抵達安平國中投票時，現場約有10多位民眾排隊等候，他也跟著民眾排隊，期間還與前方民眾閒話家常，約6、7分鐘才領到選票，之後花了約1分多鐘完成圈選，再依序將市長、市議員、里長及公投票投入票匭完成公民義務。

投票後，賴總統接受媒體聯訪，以「禮運大同篇」勉勵選民踴躍投票。他表示，「禮運大同篇」的開頭是「大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦。」然後才是「故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養。」

賴總統說，今天是九合一選舉，是我國重要的地方選舉，他請全國父老鄉親都能夠踴躍投票，選賢與能，選擇出心目中最理想的人選，也投給最想要的生活，敬請大家踴躍投票。

蕭美琴上午完成投票後，也接受媒體聯訪。她表示，對於選舉結果非常期待，但是又有點緊張，她呼籲大家「這張選票非常重要」，大家都要出來投票。她看到很多民眾非常踴躍，也非常珍惜自己手中的這一票。希望今天投票，大家都能夠順利投出自己想要的人。

蕭美琴提到，她我昨天從中部回來，大約晚間10點半回到新北，心情仍是滿緊張。她今天完成這個非常神聖的任務之後，終於有時間可以洗衣服、運動一下，緩解一下心情，做最好的期待；平常事情比較多，有時候做家事也是一種療癒跟平穩心情、重新調整的方式。

被問及今天來投票，有帶什麼幸運小物嗎？蕭美琴笑稱，「我今天帶了三寶」，就是身分證、投票通知單，還有印章。她表示，對於選舉結果，她有她的期待，也希望大家都很努力，可以看到自己想要看到的結果。她再度提醒大家趕快去投票。