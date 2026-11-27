同一間老家、同一次出售，從媽媽直接繼承的持分適用舊制，從爸爸手上再繼承的持分，卻要另外申報房地合一稅。一名民眾與其他共有人以3,450萬元賣掉桃園老家，因未申報從父親繼承的二十分之一持分，被補稅約18.6萬元、裁罰近3萬元。他主張，家人曾到國稅局詢問，被告知不用繳稅，財政部仍駁回。

本案中，這筆房地是母親在1989年取得，母親於2018年過世後，由丈夫和四名子女各繼承五分之一。隔年父親也過世，四名子女再平分父親從母親那裡繼承的五分之一，因此每人又取得二十分之一。這筆房地在2023年出售，並於同年10月完成過戶。

同一筆房地為何要分開報稅？財政部指出，判斷新舊制，要看這兩筆持分各是從誰手上繼承，以及對方何時取得。直接從母親繼承的五分之一，因母親早在2016年房地合一稅上路前就已取得，適用舊制，房屋部分的財產交易所得併入綜合所得稅申報；從父親繼承的二十分之一，父親是在2018年才取得，已是新制上路後，因此這部分要申報房地合一稅。

不過，判斷適用新舊制和計算稅率，用的是不同的時間。國稅局計算新制持分的稅率時，把連續兩次繼承的持有期間合併，從母親1989年取得房地算到2023年出售過戶，因持有超過十年，適用15%稅率。這筆持分的成交價為172.5萬元，扣除成本及移轉費用後，課稅所得約124.3萬元，應納稅額約18.6萬元。

子女主張，另一名繼承人曾親自到國稅局詢問，被告知不用繳稅，他接到通知後也已補繳，因此不應再罰。財政部指出，當事人未提出具體資料證明當時詢問了什麼、得到什麼答覆。適用房地合一稅的交易，無論有沒有稅要繳，都須從過戶次日起算30日內申報。

國稅局已考量當事人首次受罰、裁罰前已繳清稅款，以及連續繼承容易讓人誤認兩筆持分都適用舊制等情節，將罰鍰降為補稅額的0.16倍，裁罰29,834元。財政部維持原處分。