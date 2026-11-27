父親過世後留下存款和股票，兩名未成年子女主張，存款在支付生活、教育費及家屬所稱的父親生前借款後，只剩約56萬元，因而申請用父親留下的2,133股富邦媒（8454）股票，抵繳近390萬元的遺產稅及利息。不過，北區國稅局審核後，卻認定遺產仍有約467萬元可供繳稅，究竟為何雙方對可用現金的認定相差400萬元這麼多？

該案中，父親於2021年9月過世，國稅局核定遺產總額約7,985萬元，應納遺產稅約562萬元。家屬原先申報父親生前有1,500萬元未償債務，希望從遺產總額扣除，但國稅局未採認，行政法院也認為債務是否確實存在仍有疑問。這部分確定後，扣除家屬已繳的約187萬元，剩餘稅款加計救濟利息，合計約390萬元。

子女一方主張，父親借款時他們年紀還小，並不清楚借貸經過，但家屬依父親生前交代還款，錢確實已經匯出，就算國稅局不准列為債務扣除額，也無法再用這些錢繳稅。他們表示，申請以股票抵繳時，父親留下的兩個銀行帳戶合計只剩約56萬元，最後是向姑姑借錢才繳清稅款。

北區國稅局則從父親留下的存款、勞工退休金，以及死亡當日提領、轉出的款項算起，合計約958萬元。國稅局依單據認列子女的學費、生活費及已繳遺產稅等支出約492萬元，據此認定仍有約467萬元可供繳稅。

至於家屬主張的還款，財政部援引先前判決指出，家屬在父親過世後短期內密集匯出大額款項，但相關證據不足以證明那筆借款確實存在，因此未將這些匯款列為可扣除的還債支出。

財政部指出，遺產稅原則上以現金繳納，確有困難時，才能就不足部分申請用實物抵繳。本案中，富邦媒股票的申報抵繳價值約432萬元，雖高於尚待繳納的稅款及利息，國稅局審核的重點仍是遺產中有多少現金可用。僅憑申請時的帳戶餘額，未能證明現金繳稅確有困難，財政部因此駁回。