家人過世後留下的車，想繼續開，記得先辦繼承過戶。嘉義稅務局提醒，車主死亡超過一年，繼承人仍未辦理過戶，監理機關就會註銷牌照。車輛一旦遭註銷，即使沒有開上路，只是停在公共道路，被查獲也會被補徵使用牌照稅，並處應納稅額二倍以下罰鍰。

財稅局說明，使用牌照稅是向車輛所有人或使用人課徵。車主過世後，繼承人也承受其財產上的權利與義務。若車輛還沒辦過戶，車主過世後的使用牌照稅，會以未拋棄繼承的全體繼承人為納稅義務人。

依《道路交通安全規則》第33條，車主死亡超過一年仍未辦妥過戶，監理機關將註銷車輛牌照。稅務局指出，依《使用牌照稅法》第28條第2項，牌照遭註銷的車輛，不論是行駛或停放在公共道路，都屬於使用公共道路，一旦被查獲，就會面臨補稅及罰鍰。

稅務局提醒，家屬打算繼續用車，應盡速向監理機關辦理繼承過戶；暫時不用，可依實際情形辦理報停。若確定車輛已不再使用，則應辦理報廢並繳回牌照，使用牌照稅自報廢當日起停徵。