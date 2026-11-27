新屋完工後，第一次繳房屋稅，稅單上的課稅期間可能比一般的一年還長。台中稅務局表示，新建、增建或改建房屋，單期房屋稅最多可能一次繳16個月。究竟哪些屋主會遇到這種情況，得看房屋何時完工。

稅務局說明，房屋稅新制自2024年7月1日起實施，每年以2月底為納稅義務基準日，並在5月開徵，課稅期間為前一年7月1日至當年6月30日，一般為12個月。新建、增建或改建房屋在當期完工，則依應課稅的月數按比例計算，未滿一個月的部分不計。

關鍵就在每年3月1日至6月30日。稅務局指出，房屋在這段期間完工，因已過當期2月底的納稅義務基準日，從起課月份到6月底應繳的房屋稅，會併入次年5月開徵的稅單。實際併入幾個月，要看房屋從哪個月開始計課，最多會把前一期的4個月一起算進去。

以今年完工、從3月開始計課的房屋為例，今年3月至6月的4個月房屋稅，會併到明年5月開徵時繳納。再加上下期原本就要課徵的12個月，也就是今年7月至明年6月，這張稅單就會涵蓋今年3月至明年6月，合計16個月。

稅務局提醒，這項規定也適用於原有房屋增建或改建。民眾收到稅單時，若發現課稅月數超過12個月，可先查看稅單所列的課稅期間，對照房屋開始計課的月份，確認今年3月至6月間應繳的稅額，是否已併入次期一併開徵。