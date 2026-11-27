住在二樓以上的住戶，若樓下騎樓供公眾通行，也有機會減繳地價稅。基隆市稅務局表示，即使騎樓登記在一樓房屋所有權狀上，只要騎樓下方土地由整棟樓屋主持分共有，二樓以上屋主也能按土地持分享有減徵，想在當年度適用，須在每年9月22日前提出申請。

稅務局說明，騎樓走廊須是房屋等建築物所在基地的一部分，且實際供公眾通行，才可申請這項地價稅減徵。

至於多少面積可以減徵，要看騎樓上方有幾層建築物。上方有一層，可減徵騎樓面積的二分之一，有兩層可減徵三分之一，有三層可減徵四分之一，四層以上則可減徵五分之一，樓層愈多，可享減徵面積占騎樓用地比率就愈低。

舉例來說，騎樓用地40平方公尺、上方有三層建築物，整棟樓可減徵的騎樓用地面積為10平方公尺。若二樓屋主的土地持分為四分之一，再以10平方公尺乘上持分，相當於有2.5平方公尺土地面積可適用減徵。