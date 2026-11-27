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出租房收回自住 記得申請優稅
房東把出租房屋收回自住，想改按1.2％的自住房屋稅率繳稅，記得在當期房屋稅開徵40日前提出申請。台中市稅務局表示，房屋租約到期、房客搬走後，即使屋主已搬回去住，仍須向房屋所在地稅務局申報使用情形變更，才能及時適用自住優惠。
稅務局說明，房屋稅依房屋實際使用情形計課。房屋出租給他人居住時，屬於非自住住家用房屋，適用較高稅率。收回後，除了屋主自己住，供配偶、父母或子女等直系親屬實際居住，也有機會改按自住稅率課徵，但須同時符合居住、設籍、使用情形及持有戶數等條件。
舉例來說，房東在租約到期後把房子收回給父母住，父母實際搬入並辦好戶籍登記，房屋也沒有繼續出租或供營業使用，只要符合全國戶數限制，屋主就可申請改按自住稅率課徵。不過，如果只是把父母的戶籍遷入，平時仍住在別處，就不符合實際居住的條件。
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