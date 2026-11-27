企業申報營所稅時，員工勞健保費不能直接照繳款單上的金額全數列報。財政部高雄國稅局表示，公司可列為費用的金額，以依法由雇主負擔部分為限。員工自行負擔的保費，即使由公司一併繳納，仍不得列為公司的保險費支出。

高雄國稅局提醒，若將整張繳款單金額都提報，可能遭國稅局剔除並補稅。

國稅局說明，勞保及健保費依法由雇主和員工各負擔一定比例。公司發薪時，會先從員工薪資中扣下員工應繳的保費，再連同雇主負擔的金額，一起繳給勞保局或健保署。從薪資扣下來的這筆錢，是公司代員工收取、代為繳納的款項，因此申報營所稅時，應將這部分從保險費支出中排除。

舉例來說，甲公司收到2024年10月的健保費繳款單，應繳金額為23,903元，其中6,910元由員工自行負擔，另外16,993元才是公司應負擔保費。

甲公司申報營所稅時，直接將繳款單上的23,903元全數列為保險費，等於把員工自付的6,910元也當成公司的支出。國稅局查核後，將這筆多列的費用調減，並依法補徵稅額。

也就是說，以甲公司的情況來看，當月雖然由公司一次繳出23,903元，申報時可列為保險費支出的金額只有16,993元。企業在整理全年費用時，應逐月區分雇主與員工各自負擔的金額，再加總雇主負擔的部分。若平時只依繳款單總額入帳，結算申報前也應重新核對，以免把代繳款一併列入。

國稅局提醒，企業可依勞保局及健保署提供的保險費計算表，確認「單位負擔」金額，再據以列報費用。繳款單與保險費計算表也應一併妥善保存，方便申報前核對，並供日後查核。