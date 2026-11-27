企業租車跑業務，拿到租金發票，能不能扣抵營業稅，得先看租約怎麼訂。財政部台北國稅局表示，營業人承租九人座以下、非供銷售或提供勞務使用的小客車，若約定租期一到車子就歸公司所有，或讓公司以明顯低於市價的價格買下車輛，這類租車交易實質上具有分期付款買賣性質，租金所含的進項稅額不得扣抵銷項稅額。

租車交易有下列五種情形之一，租金所含的營業稅就不能扣抵。台北國稅局說明，前兩種都和承租人能否取得車輛有關。

企業租車營業稅扣抵規則

第一種是租約約定租期一到，車輛就歸承租人所有。第二種是承租人可在租期內選擇買下車輛，且約定的買價明顯低於行使購買權當天的車輛公允價值。

第三種是租期達車輛經濟使用年限的四分之三，假設車輛經濟使用年限為八年，租期只要達六年。第四種是以租賃開始日為基準，將最低租賃給付折算成現值後，金額達車輛公允價值的九成。第五種則是其他足以證明車輛所有權所附帶的風險與報酬，已移轉給承租人的情形。

舉例來說，甲公司每月支付52,500元租車，其中含營業稅2,500元。雙方約定租期一到，車輛就無條件歸甲公司所有。由於這筆交易具有購買性質，即使合約上寫的是租車，甲公司每月支付的2,500元進項稅額，仍不得拿來扣抵銷項稅額。

排除上述五種情形後，還要看車子由誰使用、公司怎麼管理。國稅局指出，車輛須供本業或附屬業務使用，並由公司集中或統一管理，且沒有規定僅限一定層級以上員工使用。符合這些條件，才可將租金所含的進項稅額扣抵銷項稅額。

國稅局提醒，企業申報前可逐項核對租約，確認到期後車歸誰、能否優惠買車，以及租期和租金給付條件。若已誤報扣抵，在尚未被檢舉、也未被稅捐機關或財政部指定人員調查前，可主動向所轄國稅局補報並補繳漏稅款，依法可加計利息後免罰。