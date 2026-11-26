財政部國庫署統計，今年截至10月底，無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫共有40件，總金額超過新台幣1億1051萬元，相較去年同期，件數減少2件，總金額減少逾3743萬元，全數歸入國庫，供國家政務推動統籌運用。

依據民法規定，無人承認繼承遺產於公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，若有賸餘，歸屬國庫，其中現金部分歸入國庫，不動產等非現金部分移交財政部國產署；實務上會由法院選任遺產管理人，如律師、地政士、會計師等代為處理。

財政部國庫署副署長馬小惠今天於例行記者會表示，自105年至114年，10年間無人承認繼承遺產現金繳庫金額共14億8970萬餘元，其中以111年4億5831萬餘元最高，主要是有單筆金額逾2.8億元，其次為106年2億4112萬餘元，以及109年1億7575萬餘元。

國庫署統計，今年截至10月底，無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫共40件，總金額1億1051萬7420元，較去年同期件數減少2件，總金額減少3743萬7840元。

至於無人承認繼承遺產賸餘現金解繳國庫途徑，馬小惠表示，第1個方式是持國庫繳款書及現金（或即期支票）至國庫經辦行辦理；第2個方式是持匯款申請書及現金（或即期支票）至一般金融機構辦理。

馬小惠表示，遺產管理人辦理無人承認繼承遺產管理事務，涉及遺產清理、債權債務處理及相關法律程序，國庫署對其協助完成賸餘現金解繳國庫作業所投入的專業與心力，予以肯定與感謝。