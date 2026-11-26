母親生前給一名子女2,000萬元，卻未申報贈與稅。國稅局在母親過世後查出這筆贈與，向這名子女補徵400萬元。當事人主張，母親留下的遺產足以繳稅，應先用遺產支付。若照此做法，七名繼承人可分配的遺產就會少400萬元。財政部認定，母親過世時，這筆贈與稅尚未核定，依法應由收到這筆錢的子女自行繳納，因此駁回。

本案中，這名母親2022年5月贈與孫輩220萬元，同年10月又給一名子女2,000萬元，兩筆現金都未申報贈與稅。同年12月，她另將價值約6,662萬元的台中市土地贈與三人，並在年底前申報、繳清約909萬元贈與稅。直到她2024年過世，家屬申報遺產稅後，中區國稅局才查出先前漏報的兩筆現金贈與。

收到2,000萬元的子女認為，贈與是母親生前所為，贈與稅原本就該由母親負擔，既然遺產足以支付，便應從中扣除。兩種做法的差別在於，若先用遺產繳稅再分配，其他繼承人也會因分到的遺產減少，間接承擔部分稅款。依國稅局的核定，這400萬元由收到2,000萬元的子女自行負擔。

財政部指出，贈與稅原則上由贈與人繳納，依《遺產及贈與稅法》第7條，若贈與人死亡時，贈與稅尚未核課，納稅義務就由受贈人承擔。受贈人有兩人以上，便按各自收到的財產價值比例分攤稅款。

至於為何補稅400萬元，當事人主張，土地到2023年1月才完成過戶，應和2022年的現金分開計稅。財政部指出，土地贈與以雙方簽訂贈與契約的日期為準。

本案在2022年12月就已簽約，因此土地和兩筆現金都要併入2022年計稅。原先申報的土地贈與已達20%級距，補列的2,220萬元現金合計補稅444萬元。按受贈金額比例，收到2,000萬元的子女須繳400萬元，收到220萬元的孫輩則須繳44萬元。