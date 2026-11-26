父母生前把房地登記在子女名下，過世後是否還要計入遺產，要看當初有沒有真的把房地交給子女，以及後續由誰管理、使用和決定如何處分。就有一名爸爸生前將雙北多筆房地登記在子女名下，法院認定是借名登記，導致他過世11年後，家屬遭補徵約1,891萬元遺產稅。

這名父親於2013年過世，妻子同年代為申報遺產稅。後來家屬為了分割遺產打官司，發現得先釐清一件事，幾筆已登記在子女名下的房地，究竟早就分給子女，還是父親只是借用子女的名義登記？其中，二女兒主張父親生前就有意分產，登記到她名下時，房地就已經是她的。

但法院認定，父親生前仍掌握這些房地的管理、使用及處分權。國稅局也查閱家族會議的錄音譯文，發現父親過世後，家屬才由母親提出分配原則，共同協商如何分產，二女兒當時也沒有提到父親早就把房地分給她。財政部據此維持國稅局認定，這些房地屬於借名登記。

這也解釋了，為什麼國稅局能把一筆登記在子女名下的財產算進父親的遺產。父親生前可以要求子女把房地移轉回來，他過世後，這項權利由繼承人承接，依法也有財產價值。國稅局將這筆「房地登記返還請求權」估為約1.89億元，併入遺產後補徵約1,891萬元。

家屬另主張，遺產稅早在2013年就已申報，國稅局應已超過5年核課期限。財政部指出，孫子在原核課期間屆滿前，就已就借名房地的權屬提起民事訴訟。這筆財產是否屬於遺產，要等法院判決確定才能確認。2024年判決確定後，孫子在6個月內補申報，本案就這筆財產的5年核課期間從補申報日起算，因此補稅未逾期，因此財政部駁回。

對一般家庭來說，父母若是要提前分產，應把移轉的合意和實際交付、管理的情形留下紀錄。若只是借用子女名義登記，則要留意父母過世後，要求返還房地的權利也可能要列入遺產。家屬若打官司確認財產歸屬，判決確定後也要留意6個月的補申報期限，即使先前已經報過遺產稅，仍可能有補報義務。