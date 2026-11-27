隨著2026九合一大選逼近，不少民眾捐款支持所屬意的政黨或候選人，也關心這筆錢能不能在報稅時扣除。高雄國稅局指出，符合規定的政治獻金，可以列報綜合所得稅列舉扣除，但究竟怎麼算？《遠見》帶你一文掌握。



2026九合一大選選舉將屆，有不少民眾都會以政治獻金的方式，捐款給屬意的政黨或候選人，但是國稅局提醒，「有捐款不代表一定可以扣、可以扣也不代表可以全部扣。」

對一般上班族來說，還得比較「列舉扣除額」與「標準扣除額」，才知道哪種方式較划算。需特別留意的是，今年的捐款，要到明年5月申報所得稅時才能列報。

列舉政治獻金，5項規定要留意

高雄國稅局指出，依政治獻金法捐贈並要列舉扣除，有5大規定需特別留意：

第一，捐贈對象應為依法得收受政治獻金的政黨、政治團體或擬參選人；如屬未依法登記為候選人，或候選人資格遭撤銷等情形，捐贈不予認定。

第二，具選舉權的個人，對同一擬參選人每年捐贈總額不得超過新臺幣10萬元。而對不同擬參選人的捐贈，每年合計不得超過30萬元。

第三，每一申報戶每年對各政黨、政治團體及擬參選人捐贈的扣除總額，不得超過該申報戶當年度申報的綜合所得總額20％，且金額不得超過20萬元。

第四，對政黨的捐贈，若政黨於最近年度（上次為2024年）全國不分區及區域、原住民立法委員選舉推薦候選人之得票率，均未達1％，不予認定。

第五，應取得符合規定格式的政治獻金收據。

列舉扣除政治獻金「20％」與「20萬元」，取較低者

除了上述五大規定，國稅局提醒，個人列舉扣除政治獻金，須同時留意「20％」及「20萬元」兩道限制，實際可扣金額取兩者較低者。

國稅局舉例，王先生今年捐某擬參選人10萬元，該擬參選人依法登記參選，王先生也取得合規收據。他的綜合所得總額為80萬元，20％上限為16萬元，捐出的10萬元未超過任何限制，在其他條件均符合下，可全額列為列舉扣除額。

另一位林先生，今年分別捐政黨8萬元、政治團體5萬元、擬參選人7萬元，合計20萬元，各筆捐贈及收據均符合規定。但他的綜合所得總額為70萬元，20％上限只有14萬元，因此列舉扣除最多只能認列14萬元，而非20萬元。

要用「標準」還是「列舉」扣除？列舉不一定划算

不過，政治獻金「可以列舉」，不代表一定能省比較多的所得稅。申報綜合所得稅時，列舉扣除額與標準扣除額須擇一適用。財政部公告的115年度數字顯示，單身者標準扣除額為13.6萬元，有配偶者為27.2萬元。

換句話說，政治獻金加上其他列舉項目的總額，要超過標準扣除額，列舉才會產生實質的減稅效益。

另外，若以115年度的扣除額數字試算，假設王先生與林先生都是單身，只有薪資所得，沒有其他列舉項目，並套用115年度免稅額10.1萬元、薪資所得特別扣除額22.7萬元。

王先生列舉的政治獻金為10萬元，低於單身標準扣除額13.6萬元，直接用標準扣除額較有利，政治獻金對他的稅額沒有影響。

林先生可列舉的政治獻金為14萬元，只比標準扣除額多4,000元。他的綜合所得淨額約23.2萬元，落在5％稅率級距，多省的稅約200元。

若所得較高，情況會不同。假設一位單身上班族綜合所得總額為150萬元，分別捐給政黨與擬參選人共20萬元，其中捐給同一擬參選人未超過10萬元，也未超過所得20％的上限，20萬元可全額列舉。若用標準扣除額，綜合所得淨額約103.6萬元，落在12％級距。列舉比標準扣除額多扣6.4萬元，多省的稅約7,680元。

這也代表，所得愈高、適用稅率愈高，列舉政治獻金的效益愈明顯。115年度的稅率級距，淨額61萬元以下為5％，61萬元至138萬元為12％，138萬元至277萬元為20％。實際可省多少，仍依個人所得與扣除項目而定。

國稅局提醒，捐款前應先確認受贈對象與資格，捐款後妥善保存合法收據，申報時再依規定列舉扣除。

（本文出自2026.11.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）