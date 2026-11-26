今（115）年地價稅繳納期限至11月30日止，臺北市稅捐稽徵處表示，民眾如未收到或遺失繳款書，請儘速向該處所屬分處申請補發，或至「地方稅網路申報作業」系統，以自然人憑證或健保卡直接線上查繳稅款。

稅捐處說明，為方便民眾繳納稅款，除掃描稅單QR-Code線上繳稅外，並可使用「行動支付工具」、「電子支付帳戶」繳稅業者之APP等e化繳稅。各項繳稅方式可參閱繳款書上的繳納說明，或可至該處網站首頁「地價稅開徵專區」查閱。

該處特別提醒，已辦理金融機構（或郵局）約定轉帳繳納地價稅者，請於115年11月30日24時前，在該轉帳帳戶內預留足額存款，以利扣款。另依稅法規定，逾期繳納稅捐，除每逾3日將加徵1％滯納金，最高會被加徵至10％外，還會被移送強制執行，請民眾如期繳納。逾期繳納應加徵滯納金案件，於繳納期間屆滿之翌日起30日內，仍然可至代收稅款金融機構繳納外，亦可透過網路繳稅服務網站以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶繳納。