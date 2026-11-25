公共設施保留地交付信託，繼承時未必能享遺產稅優惠。就有一名媽媽阿好（化名）生前將土地交付銀行辦理自益信託，過世時信託仍存續，家屬繼承的是她尚未領取的「信託利益權利」，而非土地本身，因此不能適用公設保留地免徵遺產稅規定。

案件中，阿好2010年3月過世，家屬申報遺產稅時，列報六筆土地合計約1.97億元，並申請同額公設保留地扣除額。不過，台北國稅局查得，其中五筆土地早在2008年就已信託給兆豐銀行，張女自己是享有全部信託利益的受益人，因此未准認列這五筆土地的扣除額。

全案核定遺產稅約1.15億元，家屬未申請復查，並於2012年繳清。直到2023年，家屬提出更正申請，主張五筆土地價值約1.86億元，應全數扣除，要求退還約1,858萬元遺產稅。

家屬認為，土地雖交付信託，仍是公設保留地，不能只因信託就失去免稅資格；國稅局也曾同意其中部分土地抵繳遺產稅，更應准予免稅。

財政部說明，自益信託是將財產交給受託人管理，但受益人仍是自己。本案土地所有權已移轉給銀行，張女保有的是依信託約定享有利益的權利。因此，她死亡時留下的遺產，是尚未領取的信託利益權利。

也就是說，土地用途雖然沒有改變，家屬繼承的財產，在法律上卻不同。《都市計畫法》規定，公設保留地因繼承而移轉，免徵遺產稅；但本案繼承標的是信託利益權利，不能直接套用土地的免稅規定。

至於同意土地抵繳稅款，財政部指出，是考量土地當時作道路使用、不易變現，依規定准予抵繳，並不代表該筆遺產免稅。

家屬另主張估價過高，但當年未提出價值減損證明，財政部認定無可歸責政府機關的錯誤；若以自行計算錯誤申請退稅，也已超過當時五年期限，最終駁回。