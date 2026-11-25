繼承農地卻未必能享遺產稅優惠，就有家屬主張，父親留下的部分農地遭他人蓋房，另有土地曾無償提供921震災災民放置貨櫃屋，不應因此失去免稅資格，因而對國稅局未准認列農業用地扣除額提起訴願。

案件中，張姓男子於2021年11月過世，家屬獲准延後申報遺產稅，卻未在期限內辦理。中區國稅局依查得資料，原核定遺產總額約3,067萬元、應納稅額約94萬元。家屬認為，部分農地及父親生前欠款應從遺產中扣除，因此申請重新審查。

其中，張男留下的三筆農地，已獲准扣除約162萬元；另外三筆土地，則因未取得「農業用地作農業使用證明書」，也就是農用證明，未獲准扣除。家屬對此不服，主張土地上的設施有特殊原因。

家屬說，其中兩筆土地由多人共同持有，早在40年前，就有其他共有人擅自蓋房、長期占用，房子並不是父親的；另一筆土地上的貨櫃屋，則是父親在921地震後，無償提供土地讓災民棲身，這是公益用途，應可視為農地的附屬設施，適用免稅優惠。

不過，鄉公所現場查看，發現土地上有建物設施及水泥鋪設的廣場，未符合核發農用證明的規定，因此通知家屬補交文件。

南投縣政府進一步說明，即使房子不是家屬所有，仍須提出相關合法文件。若建物是供農業使用的設施，可以提供容許使用同意書，或證明過去使用情形的文件，讓主管機關審查。至於供震災避難的貨櫃屋，相關規定並沒有將這類用途認定為農業使用。

也就是說，本案要確認的是土地是否符合農業使用規定，不能只看房子是誰蓋的，或當初提供土地的用意。家屬經通知後，仍未補齊文件，因此未取得這三筆土地的農用證明。

財政部指出，農地要適用遺產稅優惠，必須同時符合「是農業用地」及「作農業使用」兩項條件，並取得農用證明。本案欠缺這項證明，國稅局不准扣除並無不合，因此駁回。