同大樓住戶交換車位，要不要申報契稅，關鍵在於建號與所有權持分是否改變。桃園稅務局表示，若車位建號相同、持分不變，只調換分管使用位置，免申報契稅；若持分增加，增加部分就須報繳契稅。

稅務局指出，因買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得不動產所有權，均應依規定報繳契稅。因此，不能只因雙方約定「交換使用」，就認為一定免稅，仍須確認是否涉及建物所有權移轉，以及交換前後的持分有無增減。

若交換的車位屬於同一建號，雙方持分也相同，僅將原本約定使用的停車位置互換，並未移轉建物所有權，就不必申報契稅。但若交換後取得的持分比原來多，增加部分仍有申報義務，不能因車位位於同一棟大樓而忽略。

舉例來說，小賴原持有Ａ車位，所有權持分為萬分之182，與鄰居交換同大樓、同建號且持分相同的Ｂ車位，僅調整使用位置，免申報契稅。若改與持分萬分之202的Ｃ車位交換，小賴取得的持分增加萬分之20，應就增加部分申報買賣或贈與契稅。

稅務局提醒，依法應申報契稅者，須於立契日起30日內辦理。逾期申報，每超過三天，加徵應納稅額1％的怠報金，最高以應納稅額為限，且不得超過1萬5,000元。民眾交換車位前，宜先確認建號及持分，並留意申報期限，以免受罰。