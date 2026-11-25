心理諮商、物理治療等費用，符合規定也能在報稅時列舉扣除。財政部南區國稅局表示，民眾前往非健保特約私立醫療機構接受治療，若機構經財政部認定會計紀錄完備正確，自其申請年度起取得費用收據，可申報醫藥及生育費列舉扣除。

財政部2025年5月修正相關審核要點，放寬申請對象，新增物理治療所、職能治療所、語言治療所、心理治療（諮商）所、聽力所及助產機構等六類非健保特約機構，鼓勵業者向執行業務所在地國稅局提出申請。

國稅局提醒，民眾須確認機構是否經財政部認定，及開始適用年度，即使在同一家治療所接受相同服務，不同年度支出，也可能有不同結果。

例如，小美2024年及2025年持續到非健保特約A物理治療所接受治療，每年支付10萬元並取得收據，申報兩年度綜所稅時，均列報10萬元醫藥及生育費扣除額。