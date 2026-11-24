國有土地不只可供長期開發，也能短期支援公共活動及救災需求。財政部國產署表示，今年截至10月底，已辦理179件國有非公用不動產短期借用案件，其中地方政府占103件，超過半數。符合規定的機關可無償借用，作為活動場地、軍方演訓或公共工程臨時設施等用途。

為加快辦理速度，國產署自去年9月起，全面授權所屬分署及辦事處直接辦理借用手續。官員說明，過去中央或地方機關申請借用，都須經國產署同意，現在由分署、辦事處確認使用現況後即可辦理，減少往返行政程序，讓各機關能更即時取得所需場地。

國產署統計，今年前十月179件借用案件中，中央機關76件、地方政府103件；依用途區分，活動場地35件、軍方演訓場地12件，其餘包括公共工程臨時施工設施、便道及土砂暫置場所等。

活動場地借用案例包括新北市萬金石馬拉松、高雄市中華職棒37年開季宣傳活動花火施放、台東縣國慶焰火，以及澎湖國際海上花火節。此外，也配合國防部軍事訓演、教育召集，以及水利署所屬河川分署與地方政府災後清疏、河道整治，提供土砂暫置所需空間。

官員指出，短期借用主要是在不動產正式活化利用前，支援機關臨時性或緊急性公共使用，部分活動只借用一至兩天。例如雲林縣政府去年舉辦跨年晚會，就曾借用活動場地旁的國有土地，作為臨時停車場。

至於如何尋找可借用場地，官員表示，目前主要配合機關需求辦理，並非提供清單供一般民眾挑選租用，中央或地方機關辦理活動、演訓或公共工程，場勘發現適合的國有非公用土地或不動產，即可向國產署所屬單位洽詢，依規定申請借用。

國產署表示，將持續配合各級政府公共建設、政策推動及災害防救需求，透過短期借用機制，讓尚未正式活化的國有不動產發揮效益。