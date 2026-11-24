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陸製聚醯胺薄膜反傾銷案延長調查 明年1月11日前最後認定
財政部24日公告，力麟科技申請對中國大陸產製進口的特定聚醯胺薄膜課徵反傾銷稅案，基於調查需要，將傾銷最後認定期限延長至2027年1月11日。
本案由力麟科技股份有限公司提出申請，請求對中國大陸產製進口的特定聚醯胺薄膜課徵反傾銷稅，並申請臨時課徵及回溯課徵反傾銷稅。
財政部依《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》第14條及第18條規定，延長傾銷最後認定期限。公告內容為調整調查認定時程，尚未公布傾銷最後認定結果，也未宣布課徵稅率。
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