國有土地不只可供長期開發，也能短期支援公共活動及救災需求。財政部國產署表示，今年截至10月底，已辦理179件國有非公用不動產短期借用案件，其中地方政府占103件，超過半數。符合規定的機關可無償借用，作為活動場地、軍方演訓或公共工程臨時設施等用途。

2026-11-24 17:27