老家房屋沒有權狀，仍可申請地價稅自用住宅用地優惠稅率，但須依房屋完工日期提供相關證明。桃園市政府地方稅務局表示，民國77年4月29日前建築完成的老屋，可填寫「房屋基地坐落申明書」代替房屋所有權狀；77年4月30日以後完工的房屋，則須檢附建築執照等文件認定基地地號。

稅務局說明，認定自用住宅用地範圍，原則上以房屋所有權狀記載的基地地號為準。若權狀未記載全部基地地號，可依建築管理機關核發的「建造執照」、「使用執照」，或地政機關核發的「建築改良物勘查結果通知書」、「建物測量成果圖」所載地號認定。

至於沒有權狀的房屋，則以完工日期區分應備文件。77年4月29日前完工的老舊房屋，可填寫房屋基地坐落申明書替代權狀；77年4月30日以後完工者，須提供建造執照、使用執照、建築改良物勘查結果通知書或建物測量成果圖，作為認定依據。

稅務局提醒，土地仍須符合自用住宅用地優惠稅率的相關規定，並於每年9月22日前提出申請，才能於當年度適用；逾期申請，則自次年起適用，民眾應留意申請期限，以免錯失節稅權益。