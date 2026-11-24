幫親友擔保分期繳納欠稅，若對方未按期繳款，擔保人也可能被追繳，甚至財產遭強制執行。台中稅務局提醒，作保前應先了解親友的信用及經濟狀況，並評估自己是否有能力承擔欠稅。

稅務局表示，最近發現部分欠稅人經法務部行政執行署各分署同意分期繳納後，只繳了第一期，便未繼續按期付款，經催繳仍置之不理，最後導致作保的親友須代為繳納欠稅，甚至財產遭強制執行。

稅務局說明，欠稅人收到行政執行分署的傳繳通知書後，若因經濟狀況不佳、資金周轉困難，無法一次繳清，可向分署申請分期繳納。分署通常會視個案情況審酌，並要求欠稅人本人或親友填寫擔保書，才准予分期。

不過，分期繳納獲准後，仍須按期付款。一旦未依期限繳納，剩餘欠稅就會被視為全部到期，行政執行分署可對擔保人的財產強制執行。

稅務局提醒，替親友作保前，除了了解對方的還款能力，也要想清楚，若對方未如期繳納，自己能否負擔。