國內母公司吸收合併子公司，受控外國企業（CFC）投資收益申報作業獲簡化。安永指出，財政部11月20日發布解釋令，合併消滅的子公司辦理營利事業所得稅決算申報時，可免認列CFC投資收益，改由存續母公司在辦理合併年度營所稅結算申報時，一併計算申報。

安永表示，此次解釋令適用於我國公司與其國內子公司合併，存續母公司取得消滅子公司持有的境外低稅負國家或地區關係企業股份或資本額情形，主要解決子公司因合併提前結束營業，難以取得境外關係企業全年資料的申報問題。

財政部說明，現行CFC制度的適用要件，包括股權控制比率、豁免規定及所得計算，原則上均以低稅負區關係企業的全年度資料為準。不過，子公司若因合併而消滅，當年度經營期間未滿一年，實務上難以在辦理決算申報時，取得相關企業的完整年度資料。

考量存續母公司須概括承受子公司的全部權利義務，為簡化申報作業，財政部放寬消滅子公司於合併解散日起45日內辦理決算申報時，免計算認列CFC投資收益，改由存續母公司於合併年度結算申報時併同處理。

安永提醒，存續母公司申報時，應合併計算自身及原子公司持有該低稅負區關係企業股份或資本額的比率與持有期間，再依CFC制度認列投資收益，企業仍須完整掌握合併前後的持股資料。

這項解釋令自發布日生效，發布日尚未核課確定的案件，也可適用。企業若有相關合併案件，可留意案件核課進度及適用條件。