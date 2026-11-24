聽新聞
0:00 / 0:00
土地分年贈與 仍須繳土增稅
台南市稅務局提醒，民眾利用每年贈與稅免稅額，逐步將不動產移轉給子女時，還須計入土地增值稅、印花稅等成本，避免只看贈與金額，低估移轉所需費用。
歲末年終，不少家長規劃分批贈與，利用每人每年244萬元的贈與稅免稅額，安排財產傳承。但免贈與稅，不代表移轉不動產完全不用繳稅，仍應先估算相關稅費，再決定贈與方式與時程。
舉例來說，林先生持有一筆精華地段土地，土地現值總額約600萬元，打算分三年贈與女兒，以免繳納贈與稅。不過，實際辦理申報後，才發現仍須負擔約60萬元土增稅及6,000元印花稅，事前未估算支出，打亂原有規劃。
另有民眾收到繳款書後，認為稅額太高，詢問能否撤銷申報。稅務局表示，尚未完成產權移轉登記前，可由立約雙方依程序申請撤銷，但已繳納或貼用的印花稅，不會因此退還。
稅務局說明，印花稅是針對依法書立憑證課徵，申報土增稅時，契約書已依法繳納或貼用印花稅，即使後來解除契約，也不能申請退稅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。