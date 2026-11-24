台南市稅務局提醒，民眾利用每年贈與稅免稅額，逐步將不動產移轉給子女時，還須計入土地增值稅、印花稅等成本，避免只看贈與金額，低估移轉所需費用。

歲末年終，不少家長規劃分批贈與，利用每人每年244萬元的贈與稅免稅額，安排財產傳承。但免贈與稅，不代表移轉不動產完全不用繳稅，仍應先估算相關稅費，再決定贈與方式與時程。

舉例來說，林先生持有一筆精華地段土地，土地現值總額約600萬元，打算分三年贈與女兒，以免繳納贈與稅。不過，實際辦理申報後，才發現仍須負擔約60萬元土增稅及6,000元印花稅，事前未估算支出，打亂原有規劃。

另有民眾收到繳款書後，認為稅額太高，詢問能否撤銷申報。稅務局表示，尚未完成產權移轉登記前，可由立約雙方依程序申請撤銷，但已繳納或貼用的印花稅，不會因此退還。

稅務局說明，印花稅是針對依法書立憑證課徵，申報土增稅時，契約書已依法繳納或貼用印花稅，即使後來解除契約，也不能申請退稅。